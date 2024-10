Il centrocampista slovacco del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Como in programma allo stadio Diego Armando Maradona: “Quella di oggi è una partita importante, ma per noi lo sono tutte; abbiamo solo campionato e Coppa Italia su cui concentrare le nostre forze, dobbiamo dare il massimo. Oggi vogliamo vincere per i nostri tifosi.”