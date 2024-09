Il difensore kosovaro, Amir Rrahmani, è stato intervistato da DAZN a margine della sfida contro il Monza allo stadio Maradona: “Il risultato del Torino ci dà uno stimolo in più; ci siamo allenati bene, abbiamo preparato la gara anche dal punto di vista psicologico.”

“È difficile con Djuric perché il suo punto di forza è il colpo di testa. Lavoreremo per far sì che non gli arrivino cross dai suoi compagni.”