Il ds Manna a DAZN: “Fiducia assoluta tra noi e Conte; emozionato, ma la Juve è il passato”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è stato intervistato da DAZN a ridosso del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Napoli e ha iniziato ricordando il compianto Totò Schillaci, scomparso in settimana: “Ci tengo a ricordare Schillaci, un giocatore ma soprattutto un uomo che ha fatto la storia di questo paese. Penso sia doveroso rivolgergli un ricordo.”

”Sicuramente io e il mister abbiamo iniziato un percorso assieme, siamo entrambi al primo anno c’è un confronto quotidiano e fiducia. Nel calcio moderno l’unità tra la direzione tecnica e la società è fondamentale. Abbiamo iniziato un percorso, speriamo di fare bene e a lungo.”

“Per me oggi c’è grande emozione; sono entrato Juve come un ragazzo e ci sono uscito da uomo. Ma per me la Juve rappresenta il passato, il presente e il futuro per me è Napoli. Cristiano in un anno mo ha preparato indirettamente raccontandomi degli aneddoti legati alla sua esperienza al Napoli, lo devo solo ringraziare.”

“Quando arrivano dei giocatori nuovi c’è sempre curiosità e piacere di vederlo in campo. Noi pensiamo che la nostra rosa sia competitiva per gli obiettivi stagionali che ci siamo prefissati. Il nostro è un viaggio con determinate tappe da affrontare, oggi è una delle tappi più difficili. Il mister ha una rosa completa a disposizione e ha ampia scelta su chi far giocare.”