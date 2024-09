Alessandro Buongiorno ai microfoni di DAZN prima della sfida dello Stadium: ”Ovviamente la differenza tra mister Conte e lo scorso anno con il Torino riguarda il lavoro di reparto. Il mister ci dà varie opzioni per poi fare la scelta giusta; noi difensori dobbiamo aiutare in attacco e poi fare il nostro in difesa.”

“Per quanto rigaurda il modulo variereremo durante la partita, l’abbiamo preparata bene in settimana.”

“Marcare Vlahovic? Sarà un bel duello con lui, vedremo come andrà.”