Conte a DAZN nel pre partita: “Lavorato bene nella sosta, Romelu l’ha sfruttata per entrare in forma”

Il mister degli azzurri, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN a ridosso della gara contro il Cagliari, intervistato anche da un suo vecchio giocatore come Emanuele Giaccherini, anche ex Napoli tra le altre: “A me ed Emanuele ci lega una bella storia, con la Juve e con la nazionale. Mi fa sempre piacere vederlo, ottimo calciatore e un bravissimo ragazzo.”

”I nuovi hanno bisogno di lavorare, lo stesso Romelu che è arrivato a tre giorni dalla fine del mercato. Ha sfruttato bene la sosta restando con noi, abbiamo potuto lavorare assieme. Mctominay e Gilmour sono arrivati in una discreta condizione, bisognerà lavorare dal punto di vista tattico. Il mercato che è finito da poco e a campionato già iniziato ha provocato comunque una partenza lenta per diverse squadre, chi più chi meno, tutti stanno trovando difficoltà.”

”La cosa su cui dovevamo lavorare con Romelu era la sua forma; il suo è un fisico importante e ha bisogno di tempo e lavoro iniziare a performare. Ci conosciamo a vicenda quindi lui sa cosa deve fare dal punto di vista tattico.”