Finisce il primo tempo di Napoli-Barcellona: al termine dei primi 45 minuti di gioco la partita è ancora bloccata sullo 0-0. Poche grandi opportunità complessive, da evidenziare solo i tentativi di Lewandowski e Gundogan per i catalani, che hanno predominato per i primi 20 minuti, lasciando poi il pallino del gioco nelle mani degli azzurri che non hanno però trovato il modo di rendersi davvero pericolosi.