Live – Mazzarri ha firmato! Nel pomeriggio l’annuncio ufficiale

Sembrano non esserci più dubbi, Mazzarri a meno di clamorosi ripensamenti degli ultimi minuti dovrebbe essere il nuovo tecnico del Napoli fino alla fine della stagione.

13.05 – Accordo raggiunto con Walter Mazzarri fino al 2024. Lo riporta Fabrizio Romano che anticipa l’annuncio del Presidente: “Il tecnico ha firmato!” Oggi sarà presentato come nuovo allenatore.

13.00 – Secondo Tmw, Mazzarri firmerà un contratto valido per 7 mesi per un milione di euro senza opzione per il rinnovo.

12.50 – Anche dalla Spagna danno ormai per fatto il ritorno di Mazzarri al Napoli. Relevo, media spagnolo, parla di accordo già trovato con il tecnico che verrà formalizzato nelle prossime ore.

12.35 – Come riporta Fabrizio Romano, la nomina di Mazzarri come nuovo tecnico del Napoli è vicinissima. Si legherà al Napoli fino al termine della stagione e se tutto andrà per il verso giusto la firma arriverà in giornata.

12.30 – Secondo quanto riportato da Sky Sport, De Laurentiis è da poco arrivato negli uffici della Filmauro e a breve dovrebbe raggiungerlo Walter Mazzarri per discutere del nuovo contratto.