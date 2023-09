Al minuto 51 arriva il raddoppio del Napoli di Rudi Garcia, che viene firmato dal neo entrato Victor Osimhen. A seguito di una grande azione di Kvaratskhelia, che mette in mezzo un cross al bacio per il nigeriano, che di testa colpisce il palo e il pallone successivamente si insacca. Per il numero 9 azzurro è il quinto gol in campionato, il secondo di fila dopo la rete con l’Udinese.