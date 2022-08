LIVE – Primavera, segui Napoli-Cesena! Gli azzurri tornano avanti al 90′!

Inizia la seconda giornata del Campionato Primavera! Alle ore 16 è in programma l’impegno del Napoli che affronta il Cesena al Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Gli azzurrini di mister Frustalupi sono in cerca di rivalsa dopo la sconfitta al debutto in casa del Lecce per 2-0. In quell’occasione si è vista una squadra spenta, priva di un giocatore che potesse accendere la partita. Tuttavia, da sottolineare sono le prestazioni positive mostrate da Obaretin, difensore arrivato dal Milan, e dal centrocampista Gioielli.

Si richiede più impatto dal settore offensivo, che contro il Lecce era composto dalla punta Antonio Pesce appoggiato da Russo e Spavone. In questo senso, il neo acquisto Bilel Sahli potrà dare una grande mano. L’attaccante è stato acquistato nelle ultime ore dal Genoa e oggi potrebbe anche debuttare a partita in corso. La brutta notizia è che l’infortunio del difensore Hysaj è più serio del previsto e l’albanese sarà indisponibile per circa due mesi. A sostituirlo ci dovrebbe essere Nosegbe. Anche il neopromosso Cesena arriva da una sconfitta, in casa contro la Roma per 3-0.

FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1) Boffelli; Barba (C), Nosegbe, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Spavone, Marranzino; Pesce. A disposizione: Pellino, Turi, Giannini, Lettera, Pontillo, Lorusso, De Pasquale, D’Avino, Mazzone, Russo, Sahli. Allenatore: Nicolò Frustalupi. Solo due cambi rispetto al match contro il Lecce: Marranzino al posto di Russo sulla trequarti e Nosegbe al posto dell’infortunato Hysaj al centro della difesa.

FORMAZIONE CESENA (4-3-3) Pollini; Pieraccini, Lepri (C), Elefante, David; Francesconi, Lilli, Carlini; Sette, Amadori, Bernardi. A disposizione: Galassi, Penchini, Ferretti, Rossi, Suliani, Onfori, Giovannini, Ghinelli, Casadei, Coveri, Liburdi, Sartini. Allenatore: Giovanni Ceccarelli.

Arbitro: Mario Perri Roma 1; Ass1: Andrea Cecchi Roma 1; Ass2: Giampaolo Jorgji Albano Laziale

Napoli 2-1 Cesena – 12′ Spavone (NAP), 78′ Amadori (CES), 90′ Iaccarino (NAP)

90′ – Gol del Napoli! Iaccarino trasforma il rigore spiazzando Pollini! 2-1!

89′ – Calcio di rigore per il Napoli! Eelefante atterra Marchisano in area di rigore!

84′ – Sostituzioni nel Cesena: fuori Ferretti e David, dentro Lilli e Rossi!

80′ – Cambio tattico! Il Napoli torna al 3-4-2-1: Lettera e Russo giocano alle spalle dell’unica punta Sahli!

78′ – Gol di Amadori! Dopo una partita intera trascorsa in zona offensiva, ci pensa Amadori a pareggiare i conti per il Cesena grazie ad un bel gol di sinistro dal cuore dell’area di rigore! 1-1!

78′ – Cambia anche il Cesena: Fuori Pieraccini e Francesconi, dentro Sartini e Siuliani!

77′ – Altro doppio cambio per Frustalupi! Nel Napoli escono Acampa e Pesce per lasciare spazio a Giannini e Lettera!

73′ – Punizione da 30 metri per il Cesena! Liburdi tenta il gran gol ma il pallone è troppo alto!

68′ – Il Napoli si presenta in zona offensiva per la prima volta nel secondo tempo! Sahli viene lanciato in profondità ma Pollini lo anticipa! Buon impatto nella partita da parte del numero 93!

67′- Sfortunato il Napoli! Quello di Obaretin è già il secondo infortunio per un difensore azzurro, dopo quello di Hysaj.

66′ – Cambio tattico! Ora il Napoli si è piazzato con un 3-4-1-2. Russo si è piazzato al centro della trequarti in appoggio alla coppia offensiva composta da Pesce e Sahli!

65′ – Doppio cambio tra le fila del Napoli! Spavone fa spazio a Russo. Obaretin molla e si siede in panchina, a sostituirlo entra D’Avino!

64′ – Problemi per Obaretin, difensore del Napoli in prestito dal Milan! Sembra non essere in grado di continuare la gara!

63′ – Subito Liburdi! Il neo centrato ci prova col destro ma Boffelli non fa fatica a bloccare il tiro!

63′ – Cambio nel Cesena! Fuori Bernardi, dentro Liburdi!

60′ – Pressione asfissiante da parte del Cesena! Il Napoli fa fatica ad uscire dalla trequarti difensiva.

56′ – Prima sostituzione del match! Nel Napoli esce Marranzino per lasciare il posto al nuovo acquisto Sahli! Il franco-marocchino va ad occupare la posizione di trequarti sinistra, proprio come chi è uscito.

53′ – Chance per il Cesena! Lilli crossa per Amadori: il suo colpo di testa sfiora l’incrocio dei pali.

51′ – In soli 6 minuti il Cesena ha guadagnato 5 calci d’angolo!

48′ – Il Cesena riparte da dove aveva lasciato. Pressione costante dalle parti di Boffelli con Bernardi che non riesce a trovare il tempismo giusto per il tiro.

46′ – Perri dà inizio al secondo tempo! Nessun cambio nei 22 titolari del match!

45′ – Finisce senza recupero il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Napoli! Bravi gli azzurri a trovare subito il vantaggio con Spavone ma il gol è rimasto l’unica occasione in cui si sono dimostrati pericolosi in zona offensiva. Sin qui, partita di sofferenza per i ragazzi di Frustalupi che per mezz’ora si sono fatti chiudere nella propria trequarti dal Cesena. Molteplici le chance per gli ospiti che però non sono stati cinici al momento del tiro. Carlini il più attivo tra le fila dei bianconeri. Nel secondo tempo ci vuole qualcosa in più!

42′ – Brivido per il Napoli! Il Cesena torna pericoloso con un gran tiro di Bernardi! Carlini porta palla fino al limite dell’area per poi appoggiarsi proprio a Bernardi. L’esterno prova a chiudere con il destro ma trova solo l’esterno della rete!

37′- Da 20 minuti la partita si gioca completamente nella metà campo difensiva del Napoli! Gli azzurri soffrono e non riescono ad essere incisivi al momento del contropiede.

34′ – La punta del Cesena Amadori si libera di Obaretin e fa partire il suo mancino. Boffelli c’è!

29′ – Ci prova Lepri dalla distanza. Il tiro è forte ma centrale e Boffelli non ha problemi ad addomesticare il pallone!

23′ – Cesena pericolosissimo sui calci piazzati! Da calcio d’angolo Boffelli esce a vuoto e ancora Lepri divora il gol del pareggio!

19′ – Boffelli salva il Napoli! Bernardini con un tiro al volo dal limite dell’area piccola obbliga il portiere azzurro ad una grande parata! Si rimane sull’1-0 ma i padroni di casa stanno soffrendo.

18′ – Altra grande occasione per il Cesena. Ci prova con la testa Lepri da posizione ravvicinata ma la palla finisce di poco larga.

17′ – Il Cesena prova a reagire con un colpo di testa di Pieraccini sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma la conclusione non è pericolosa. Ora la squadra di Ceccarelli è molto pressante!

14′ – Si è acceso il Napoli! Altra conclusione: ci ha provato Pesce dal limite dell’area. La palla finisce di poco alta!

12′ – Gol del Napoli! Spavone viene lanciato in profondità, il numero 15 salta il portiere con un tocco di suola e porta avanti gli azzurri con un tocco di destro! 1-0!

10′ – Occasione per il Cesena! Cross dalla sinistra di David che trova l’inserimento di Sette. Il numero 30 colpisce di testa mandando di poco alto sulla traversa!

8′ – Primo tiro in porta del Napoli! Lo effettua Marchisano ma la conclusione non impensierisce Pollini.

1′ – Perri fischia, è iniziata Napoli-Cesena!