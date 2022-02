LIVE – Lazio-Napoli: gli azzurri vincono 1-2 all’Olimpico. Gol di Insigne e Fabian Ruiz

Un avvio poco vivace per il Napoli, che fatica ad uscire e pecca di poca fantasia. Numerose occasioni per gli azzurri nel primo tempo, ma non riescono a trovare il gol. La Lazio gioca meglio, ma ciononostante non trova il vantaggio.

Al 60esimo Lorenzo Insigne sfonda la porta, il Napoli passa in vantaggio. occasione ancora sprecate, la più clamorosa è quella di Politano che sbaglia un gol a porta vuota.

Il Napoli paga e all’80esimo Pedreo trova un bel gol da fuori, da un disimpegno da punizione. Ospina ci arriva, ma non riesce ad evitare il gol del pareggio. Al94 inextremis però Fabian Ruiz salva gli azzurri. Spalletti e i suoi vincono 1-2 all’Olimpico!