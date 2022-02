Dopo 28 minuti, il Napoli passa in vantaggio al Camp Nou! Dopo un errore clamoroso di Ferran Torres che ha buttato al vento un occasione clamorosa dal limite dell’aria di rigore, arriva il goal del vantaggio di Zielinski. Grandissima azione di Elmas che si è liberato in maniera fantastica sulla fascia destra. Il passaggio in aria per Zielinski, la prima conclusione è stata neutralizzata da Ter Stegen, il polacco arriva sulla ribattuta e mette dentro il tap-in che porta gli azzurri sull’1-0.