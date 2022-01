Raddoppio del Napoli! Doppietta di giornata di Lozano, la prima in questa stagione. Il messicano finalizza un’eccellente azione aperta da Zielinski che serve in maniera eccellente Fabian Ruiz che, a sua volta, trova un liberissimo Lozano che elude portiere e difensore avversari, poggiando facilmente il pallone in rete.