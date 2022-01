A 10 minuti dal 90′ il Napoli opera un doppio cambio. Esordio in maglia azzurra per Tuanzebe alla prima convocazione, al posto di Ghoulam, e dentro anche Fabian Ruiz per Demme. Intanto Petagna impegna Falcone con un sinistro a giro, il portiere blucerchiato respinge in angolo.