Finisce qui! Il Napoli si prende i tre punti contro la Sampdoria e l’Atalanta stravince a Udine

Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro Di Bello mette fine a Napoli-Sampdoria. In una partita che ha visto l’infortunio di Insigne e l’esordio di Tuanzebe, gli azzurri portano a casa la vittoria per 1- grazie alla rete di Petagna nel finale di primo tempo. Match dominato su tutti i fronti senza concedere quasi nulla ai blucerchiati, Spalletti riesce dunque a difendere il terzo posto.

Ad appena due lunghezze dai partenopei c’è l’Atalanta, che ha stravinto in trasferta contro l’Udinese per 2-6. Reti di Pasalic, Muriel e Malinovskyi nel primo tempo, poi autogol di Djimsiti e poker di Muriel, nel finale Beto per l’Udinese e Maehle e Pessina per la Dea.