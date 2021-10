Si alza il sipario sul Derby campano Salernitana-Napoli valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Il Napoli potrebbe portarsi momentaneamente da solo in vetta alla classifica in attesa del match di stasera tra Roma e Milan, mentre la Salernitana vorrebbe bissare il successo ottenuto in settimana contro il Venezia. Napoli che per la prima volta in stagione inizierà la partita senza il capitano Lorenzo Insigne.