Dopo il primo tempo concluso con il punteggio di 2-0 per il Napoli sul Bologna, comincia adesso la ripresa allo stadio Maradona. Gli azzurri hanno ottenuto il raddoppio in extremis e non devono far altro che preservare il risultato fino al 90′ per tornare in cima alla classifica. Non ci sono cambi né da una parte né dall’altra.