Il Napoli vince e convince, nona vittoria stagionale e aggancio in vetta. Esordio stagionale per Ghoulam!

Il Napoli si riprende la vetta (a pari punti col Milan, ma se la riprende) battendo 3-0 il Bologna di Mihajlovic, che ha offerto una prova per nulla brillante. Le reti di Fabian Ruiz e di Insigne su rigore nel primo tempo indirizzano il match, chiuso poi nella ripresa dal capitano ancora su rigore. Gli azzurri vincono anche senza Luciano Spalletti, in tribuna per squalifica, e ora guarderanno già al match di domenica contro la Salernitana. Nel finale di gara c’è stato anche l’esordio stagionale di Faouzi Ghoulam, entrato al posto di Mario Rui.