L’arbitro Sacchi ha appena dato il via a Napoli-Torino. Gli azzurri sfidano i granata al Maradona per riprendersi la vetta della classifica e raggiungere l’ottava vittoria su otto partite giocate in campionato. Ci sono Politano e Anguissa dal primo minuto, con Ospina al posto di Meret in porta e Rrahmani che sostituisce l’infortunato Manolas in difesa. Juric lascia fuori Belotti e schiera Sanabria da prima punta.