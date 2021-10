Si conclude un primo tempo in cui il Napoli ha avuto ripetute occasioni per passare in vantaggio. Solo una volta il Torino di Juric è riuscito ad impensierire Ospina su un calcio d’angolo, ma vicino al gol ci sono andati sempre gli azzurri. Prima Osimhen in due circostanze, poi Insigne con il rigore sbagliato e Koulibaly che spreca clamorosamente a centro area.