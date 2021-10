Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro Sacchi fischia la fine della partita. Grazie ad un gol di Osimhen il Napoli si prende altri tre punti e la vetta della classifica. Otto vittorie su otto partite per la squadra di Spalletti che vola nuovamente a +2 sul Milan. Gli azzurri come al solito hanno speso tantissime energie e creato una grande quantità di occasioni prima di trovare la rete, ma in compenso hanno centrato l’ennesimo risultato positivo del loro campionato.