Il signor Irrati fischia il termine della partita dopo 95 minuti di gioco. Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo un primo tempo non proprio eccezionale, riesce a ribaltare la partita nel secondo tempo grazie ai sigilli di Politano e Koulibaly,un déjà-vu. E’ la seconda vittoria consecutiva per i partenopei al Maradona contro la Juventus, i quali salgono al primo posto a punteggio pieno. Profondo rosso per la compagine di Massimiliano Allegri che ha raccolto un solo punto in tre partite.