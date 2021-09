Allo stadio Diego Armando Maradona ricomincia la seconda frazione di Napoli-Juventus. Gli ospiti sono in vantaggio per 1-0 grazie al sigillo di Alvaro Morata. Subito un cambio in casa Napoli: esce Elmas ed entra l’algerino Adam Ounas e passaggio al 4-2-3-1 per gli uomini di Spalletti.