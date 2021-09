Il signor Irrati ha appena dato il via al tanto atteso incontro tra Napoli e Juventus. Circa 20mila spettatori oggi al Diego Armando Maradona, gli azzurri cercano i tre punti per dare una staccata importante sui rivali in classifica. Assenze importanti da entrambe le parti, nei partenopei esordisce il neo acquisto Anguissa mentre i bianconeri devono rispolverare giocatori come De Sciglio, Pellegrini e affidarsi a seconde scelte come Bernardeschi e Kulusevski.