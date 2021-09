LIVE – Osimhen pronto per la Juventus! In goal anche con la sua Nigeria: le ultime

Dopo che il giudice sportivo e la corte d’appello federale hanno accolto il ricorso presentato dal Napoli per la squalifica inferta ad Osimhen (clicca qui per approfondire), l’attaccante partenopeo è pronto per la Juventus! Proprio Victor Osimhen infatti al minuto 29 di Capo Verde-Nigeria ha ristabilito la parità per la sua nazione. Dopo la giornata di squalifica scontata contro il Genoa, il bomber azzurro non vede l’ora di tornare in campo a suon di goal. Il primo questo pomeriggio, una rete importantissima per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar!