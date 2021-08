LIVE MN – La prima conferenza stampa di mister Spalletti: “Napoli per me sfida arrapante, la mia squadra è completa ma se ci saranno occasioni saremo pronti!”

Riparte il campionato e si chiude finalmente il silenzio stampa del Napoli che ci ha accompagnato nel corso della precedente stagione sotto la guida di Gattuso. Con Luciano Spalletti la musica è cambiata ed è già tempo di vigilia per gli azzurri che domani esordiranno allo stadio Maradona contro il Venezia. Il nuovo tecnico del Napoli presenterà la sfida in conferenza stampa a partire dalle 15 circa, con la diretta testuale di MondoNapoli.it che vi forniràl’opportunità di non perdere le dichiarazioni del tecnico toscano dalla dalla sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno.

Zanoli come sostituto di Ghoulam? “Non bisogna dimenticare che abbiamo Mario Rui, Di Lorenzo, abbiamo tanti giocatori che sono adattabili a sinistra. Per adesso abbiamo Mario Rui e se lui dovesse saltare qualche partita abbiamo giocatori che possono giocare in quel ruolo, tra cui Zanoli. Ribadisco che la rosa è completa. Non mi piace fare lamentele con la società per il mercato, per me amentarsi è una teoria da sfigati che non porteremo avanti, con le lamentele non si fanno le classifiche…”

15.20 Napoli pronto ad arrivare in fondo? “Noi infondo ci arriveremo in ogni caso, vedremo durante il nostro percorso dove possiamo arrivare. Qui ha giocato il calciatore più grande della storia ed è normale che in tanti si aspettano la nostra vittoria finale, noi dobbiamo dimostrare ai tifosi l’attaccamento alla maglia e si vedrà via via dove possiamo arrivare. Ci sono tante squadre che vogliono vincere e non bisogna essere troppo esagerati nel creare aspettative.

Cosa è piaciuto di più e cosa bisogna migliorare? “Mi piace la voglia di ragazzi di migliorarsi e la loro duttilità a voler riconoscere quelle che sono i comportamenti da tenere in campo, oltre alla qualità delle persone, sono tutti professionisti di livello e questo si vede anche in allenamento, ho un gruppo splendido dai giocatori ai preparatori fino allo chef. Siamo un gruppo compattissimo e queste sono le cose che fanno la differenza. Un esempio è Koulibaly che potrebbe permettersi qualsiasi cosa e che invece è il più umile e disponibile con tutti”.

15.15 Il Napoli vuole vincere? “Tutti noi vogliamo vincere, riavere i tifosi ci metterà negli occhi la loro passione e di conseguenza ci chiederemo se stiamo facendo il massimo oppure no per onorarla… Bisogna ripartire dalla maglia del Napoli che loro si aspettano, ne ho parlato in questi giorni coi ragazzi, Napoli non è una piazza come le altre e dobbiamo avere la forza di sopportare gli occhi dei tifosi. Ci sono migliaia di occhi che guardano le nostre prestazioni e indipendentemente dal pubblico dobbiamo avere la pressione di questi occhi che ci guarderanno sempre, dobbiamo essere all’altezza. Siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità, se qualcuno non si sente pronto non può giocare del Napoli!.

Spalletti si troverà ad affrontare la sfida più bella della sua carriera? “Ho trovato una piazza molto disponibile e ciò mi rende felice, mi prenderò le mie responsabilità così come richiede il mio ruolo. Sono in una squadra importante, i risultati dipenderanno dai passi che via via faremo in campionato. Se cominciamo in modo ordinato e probabile che anche le prossime partite le faremo in maniera ordinata, l’obiettivo è quello di costruire le nostre ambizioni lentamente. Napoli per me è una bella sfida, io tengo molto in considerazione le situazioni che ho davanti quotidianamente, perché non posso prevedere il futuro né cancellare il passato, quindi mi voglio godere questo momento qui e cercare di togliermi delle belle soddisfazioni. Questa è la sfida più arrapante della mia carriera!“

15.08 – La posizione di Juan Jesus, esterno o centrale difensivo? “Mi sono convinto ad accettare il Napoli per la grande squadra che potevo avere a disposizione, non solo per la bellezza della città. Juan Jesus lo conosco bene, quando abbiamo lavorato insieme a Roma ha fatto grandi stagioni e ci può dare una mano impotante perché può giocare in entrambi i ruoli, è forte fisicamente e veloce. E’ un giocatore di livello anche per la sua personalità e potrà fare benissimo a Napoli”.

L’organico è completo oppure si aspettava qualche elemento in più? “Mi sono portato dietro la lista della rosa per verificare di non dimenticarmi nessuno, siamo completi e abbiamo tutto per giocare il campionato; è chiaro che per il futuro se capiteranno occasioni ci faremo trovare pronti, ma la squadra deve sapere che non manca nulla per iniziare questo percorso insieme”.

Una battuta sulla partita di domani e su cosa manca alla squadra: “Alla mia squadra non manca nulla, abbiamo avuto una settimana in più per completare gli esercizi anche con i nuovi arrivati, conosciamo la strada che dobbiamo percorrere. Domani mi aspetto di vedere una squadra convinta di sapere di esser forte”.

15.04 – Comincia pochi minuti dopo le 15 la prima conferenza stampa da tecnico del Napoli per Luciano Spalletti, il nuovo tecnico del Napoli, che parla subito della stagione che attende i suoi ragazzi: “Non mi convinceranno mai a non prentendere cose importanti, si vedrà stradafacendo la nostra ambizione ma vogliamo ottenere il massimo contro chiunque”.