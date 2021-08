FOTO – Costruzione dal basso e 4-3-3, prove di un “vecchio” Napoli a Castel di Sangro!

E ‘ iniziato alle ore 17:30 il primo allenamento degli azzurri a Castel di Sangro! Il Napoli sarà presente in Abruzzo fino al 14 agosto, data dell’ultima amichevole, prima di incanalare le forze prima dell’inizio del campionato! Nella sua prima seduta pomeridiana, Luciano Spalletti fa le prove di un “vecchio” Napoli. Tanta costruzione dal basso, marchio di fabbrica sia dello stesso tecnico toscano che di Sarri ma questa volta col 4-3-3. L’infortunio di Demme infatti ha sbaragliato completamente le carte in tavola. Il Napoli, al momento, non riesce ad intervenire sul mercato per regalare un rinforzo a centrocampo a Spalletti. Qualcosa potrebbe muoversi alla fine del mercato, magari col ritorno di Bakayoko (clicca qui per approfondire) ma prima di allora ci saranno ben due match da disputare in Serie A. Per questo motivo, il Napoli potrebbe tornare ad un modulo che ha fatto le fortune della squadra partenopea, ma solo temporaneamente!

Di seguito la foto dell’allenamento in questione direttamente dai nostri inviati da Castel di Sangro: