L’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco, il Napoli è sotto di un gol. Decisivo il gol di Brown, errore di Rrahmani in uscita e Ospina non ha potuto nulla sulla ripartenza avversaria. Errore anche dal dischetto per la squadra di Spalletti: Politano si fa parare il rigore. Gli azzurri di Spalletti hanno tutto il secondo tempo per cercare di rimontare.