LIVE – Bayern Monaco-Napoli, termina a reti inviolate la prima frazione di gioco!

Finisce il primo tempo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il punteggio, tra Bayern Monaco e Napoli, è fermo sul punteggio di 0 a 0. Prima frazione di gioco senza troppe emozioni, due occasioni per i padroni di casa (Musiala e Gnabry), una sola per il Napoli. Da segnalare una conclusione nello specchio della porta di Elmas su cross di Malcuit, un’altra, più pericolosa, di Osimhen con un colpo di testa ravvicinato dopo un bel cross di Mario Rui. Staremo a vedere se Spalletti cambierà qualcosa nella ripresa per provare a far male alla retroguardia tedesca.