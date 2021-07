Lettori di MondoNapoli, buongiorno a tutti! Oggi seguiremo passo dopo passo l’allenamento degli uomini di Spalletti sul campo di Dimaro, anche alla luce dell’amichevole di domani contro la Pro Vercelli (in onda su Sky e in chiaro su Canale 21) che chiuderà il primo ritiro azzurro.

11:37 Termina l’allenamento degli azzurri sul campo di Dimaro: alla fine della seduta, Kalidou Koulibaly si è concesso a tifosi per fare una foto. Particolarmente tenera la scena in cui KK ha parlato con un bambino per 5 minuti dopo essersi fatto una foto con lui. Gli azzurri si raduneranno per un’altra seduta nel pomeriggio.

11:15 Vi incorporiamo anche la diretta del nostro live per non perdervi neppure un minuto:

10:46 Kostas Manolas esce dal campo e si allena a parte. Le immagini:





10:12 Iniziano ad arrivare anche le prime immagini dal campo dell’allenamento.



10:11 Goal anche per Victor Osimhen su un buon lancio di Stanislav Lobotka

10:10 Inizia la partitella su campo ridotto e a porte ridotte. Si fraseggia con la palla e poi si cerca l’attaccante in profondità. Subito in goal Andrea Petagna

10.08: Spalletti segue gli allenamenti ma di tanto in tanto discute con Giuntoli

10:06 Anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è arrivato sul campo per assistere all’allenamento

10:04 Finisce il torello iniziale di riscaldamento; tutto il gruppo intorno a Luciano Spalletti che parla e dà indicazioni ai giocatori.

10:02 Inizia la prima fase di allenamento degli azzurri torello di prima

10:00 Scende in campo anche KK, il beniamino dei tifosi che saluta e ringrazia la gente sugli spalti: al momento di entrare in campo, anche una pacca del difensore sulla spalla di Spalletti.

9:58 Scende in campo anche il resto della squadra: boato dei tifosi per l’ingresso di Osimhen, mentre a seguire entrano Demme e Zielinski.

9:56 Arriva anche Mister Spalletti, acclamato dai tifosi

9:55 Gli azzurri entrano pochi alla volta e si dividono tra palestra e riscaldamento con il pallone sul campo. Ora è il turno di Amato Ciciretti, Filippo Costa, Micheal Folorunsho.

9:50 Anche Sebastiano Luperto entra in campo e si dirige verso la palestra dietro la porta per svolgere un po’ di riscaldamento. Dentro anche due titolari come Politano e Mario Rui che vanno in campo per riscaldarsi con il pallone e svolgono passaggi con Tutino.

9:45 E’ tutto pronto sul campo di Carciato per l’allenamento mattutino. Sono già entrati i collaboratori dello staff tecnico di Spalletti, a colloquio con Tutino, azzurro in procinto di andare alla Salernitana