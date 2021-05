Sono passati 5 minuti e il Napoli è partito molto forte contro il Cagliari anche in questo secondo tempo, creando tre occasioni nel giro di 3 minuti.

Prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Zielinski mette in mezzo per Osimhen che in dubbio fuorigioco appoggia fuori di testa, poi Zielinski si mette in proprio e impegna Cragno. Sul calcio d’angolo successivo traversa di Demme con una staffilata da fuori area.

E 2 minuti dopo, Osimhen in campo aperto supera in velocità Godin e Carboni, salta Cragno e la insacca, ma gli viene fischiato un fallo su Godin.