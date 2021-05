Il Napoli di Gattuso, dopo 20 minuti della ripresa, fa il primo cambio: esce Lozano, autore di una prestazione sufficiente ma senza squilli, e fa entrare al suo posto Politano, nella classica staffetta che c’è sulla destra d’attacco.

Invece, nelle fila degli ospiti, esce Deiola ed entra Asamoah, che si va a posizionare nel ruolo di mezz’ala. Intanto, su un lancio di Hysaj, Osimhen stoppa alla grande ma non inquadra la porta.

In seguito, a seguito di una botta di teste fra Osimhen e Ceppitelli, entra Mertens al posto del nigeriano, mentre nel Cagliari entra Simeone al posto del difensore.

Inoltre, 5 minuti dopo, Gattuso fa uscire Fabian Ruiz e Zielinski per Elmas e Bakayoko, mentre Semplici mette pure Cerri per Lykogiannis e Calabresi per Zappa.