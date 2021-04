Il Napoli vince per 5-2 contro la Lazio e si avvicina alla zona Champions. Gli azzurri con questa vittoria si portano a -2 dall’Atalanta e dalla Juventus. Una prestazione semplicemente fantastica per un Napoli che non molla nemmeno un secondo rincorrendo la Champions League. Nella prossima giornata gli azzurri giocheranno alle 18:30 di lunedì contro il Torino.