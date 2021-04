LIVE – Termina il match: il Napoli suda ma vince contro il Crotone. Spettacolo per i tifosi neutrali sia nel primo tempo che nel secondo. Per il Napoli segnano Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo. Partita di cuore del Crotone: per i calabresi segnano Simy (doppietta) e Messias. Il Napoli allunga sulla Roma, che ha pareggiato a Sassuolo, e supera momentaneamente la Juventus, che giocherà questa sera contro il Torino.