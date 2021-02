Sta per iniziare la partita tra Napoli e Benevento, valevole per la quinta giornata di ritorno di Serie A: le due squadre sono alla ricerca di punti per i loro rispettivi obiettivi, come la Champions per gli azzurri e la salvezza per i sanniti.

Le squadre sono scese in campo e dopo i convenevoli di rito e il rito della monetina, si sono schierate in campo e hanno battuto il calcio d’inizio da parte dei sanniti.

Nei sanniti era in dubbio Schiattarella, un titolare che aveva avuto un problema nel riscaldamento, ma si giocherà regolarmente la sfida.