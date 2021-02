Finisce 2-1 al San Paolo. Agli azzurri non bastano i gol di Zielinski e Fabian Ruiz che senza il gol di Montero avrebbero regalato i supplementari. Il Granada arriva agli ottavi tra buffonate e simulazioni da squadra provinciale, come giusto che sia, ma gli azzurri hanno sprecato troppo. Unica nota positiva è la prestazione di Ghoulam che torna dal Covid più forte che mai. Si spengono le luci anche dell’Europa League ed il clima in casa Napoli è infuocato.