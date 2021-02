Il Napoli si ostacola da solo. Su un calcio di punizione, conquistato da Insigne, Mario Rui crea una parabola micidiale. Rrhamani si avventa sul pallone in tuffo e ostacolando Osimhen, pronto a insaccare a botta sicura, e scaraventa il pallone sopra la traversa. Nel mentre i padroni di casa hanno sostituito un fantastico Kenedy per Soro e Machis per Puertas. Dopo pochi minuti anche altri cambi con gli ingressi di Eteki e Diaz per Neva e Gonalons. Il Napoli deve segnare, e lo deve fare in fretta!