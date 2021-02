Il Napoli era partito anche bene, ma il Genoa, alla prima azione, passa in vantaggio: su un passaggio errato di Maksimovic per Demme, Strootmann verticalizza per Pandev.

Il macedone si è trovato con la porta scoperta, a tu per tu con Ospina, e, nonostante abbia perso un atimo, ha freddato il portiere colombiano con il classico goal dell’ex.

Una doccia fredda per gli azzurri.