LIVE – Napoli-Spezia, i liguri passano in vantaggio nonostante l’espulsione!

Passa in vantaggio lo Spezia al minuto 82! Pobega il più lesto di tutti a trasformare in goal il tiro di Nzola che aveva colpito il palo dopo un lancio dalla trequarti. Era cambiata la partita al minuto 77 con Ismajli che, in un contrasto aereo, colpisce col gomito destro Andrea Petagna. Il fallo gli è costata la seconda ammonizione e dunque lo Spezia proseguirà il match in 10 contro 11.

Da segnalare due cambi tra le fila del Napoli. Al minuto 75 infatti, Gattuso ha tolto Zielinski e Bakayoko per dare spazio ad Elmas e Lobotka.