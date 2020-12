Live – Termina 0 a 0 il primo tempo: Napoli pericoloso ma poco incisivo

Termina a San Siro il primo tempo regolamentare di gioco tra Inter e Napoli. In questa prima frazione buona gestione del possesso palla del Napoli che si è fatto sempre più frequente ma poco incisivo perché l’arbitro fischia l’intervallo con uno 0 a 0.

Gattuso però deve fare i conti con un cambio in meno e controllare le condizioni di Dries Mertens, uscito dal campo in lacrime al 14esimo per una probabile distorsione alla caviglia sinistra.