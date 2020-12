LIVE – Risultato beffardo a San Siro: Napoli in 10 perde 1 a 0 contro l’Inter

Termina 1 a 0 il match tra Inter e Napoli al San Siro. Un risultato beffardo per il Napoli che aveva concluso il primo tempo sullo 0 a 0 ma con più azioni pericolose create ed un possesso palla maggiore. Il secondo tempo non è stato da meno. Lozano e Insigne hanno sciupato due azioni ghiottissime a metà della seconda frazione di gioco e proprio aver fallito queste occasioni arriva il rigore per l’Inter realizzata da Lukaku e l’espulsione dubbia di Insigne per un presunto insulto all’arbitro. Gara che termina con un assedio nell’area di rigore nerazzurra ma non basta e grazie anche a uno strepitoso Handanovic l’Inter riesce a conquistare la vittoria.

Gattuso incassa la sconfitta ma preoccupano le condizioni di Mertens, da monitorare nelle prossime ore.