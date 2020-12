Al 14esimo minuto Mertens si infortuna su un cross che termina sul secondo palo dei nerazzurri: il calciatore ha probabilmente avuto una distorsione alla caviglia sinistra.

Esce dal campo in lacrime e aiutato dallo staff medico, con la caviglia visibilmente gonfia. C’è molta apprensione per le sue condizioni e sicuramente saranno effettuati degli esami a breve per comprendere l’entità del danno.

Sostituzione obbligata per il Napoli, entra Petagna.