Fischio d’inizio a San Siro per la dodicesima gara di Serie A. L’arbitro Massa di Imperia da il via al match tra Inter e Napoli. I ragazzi di Conte hanno collezionato ben 4 successi di fila in campionato ed attualmente è la squadra seconda in classifica con 24 punti. La squadra di Gattuso vanta 23 punti con una gara di meno e 1 punto di penalizzazione.