LIVE – Colossale occasione per Petagna: la punta sciupa davanti a Cordaz

Continua ad attaccare il Napoli, che deve sfruttare la superiorità sulle fasce per cercare di far male al Crotone, soprattutto con la spinta di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Il Napoli, però, ha grandi occasioni per sbloccare la partita.

Infatti, su ripartenza guidata da Insigna, il pallone arriva a Petagna solissimo in area, che davanti a Cordaz, tira in bocca al portiere, che respinge in calcio d’angolo che salva il Crotone.

Petagna si sta muovendo bene, ma deve segnare sotto porta; invece, il Napoli deve stare attento a Messias e alla sua intraprendenza, che, per ora, ha prodotto solo un colpo di testa sbilenco di Simy.