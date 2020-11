Il Napoli vince a Bologna per 1-0 e si porta a 14 punti. Gli azzurri di Gattuso portano dopo 95 minuti di grande lotta, concentrazione e poca sofferenza, una vittoria importante a casa.

Il Napoli è stato padrone del campo dal primo all’ultimo minuto e non ha mai rischiato nulla, se non alla fine su un tiro a tu con Orsolini, sul quale Ospina è stato monumentale.

La squadra era passata in vantaggio nel primo tempo con una scorribanda di Lozano che ha messo un cross al bacio per Osimhen, che ha siglato il suo secondo goal con la maglia del Napoli in Serie A. Gli azzurri hanno avuto anche altre occasioni con Mertens ed Insigne, ma i due esterni non hanno trovato la porta.

L’unica pecca di stasera è quella di non aver segnato più gola e di aver sofferto qualche palla alta, ma ci sarà modo di lavorare su questi dettagli. Gli azzurri salgono a quota 14 punti e potranno preparare la sfida contro il Milan dopo la sosta al meglio.