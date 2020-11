Gattuso prova a dare una scossa alla squadra; dopo l’ingresso di Petagna, Gattuso inserisce Mario Rui ed Elmas in campo al posto di un deludente Mertens ed Hysaj.

Il Napoli, nel frattempo, continua a spingere, ma i neroverdi si difendono bene e, a parte l’occasione di Mertens, non ci sono state altre occasioni per gli azzurri. Gli azzurri continuano a collezionare calci d’angolo, ma fanno fatica a tirare nello specchio della porta di Consigli, se non con un colpo di testa centrale di Manolas.