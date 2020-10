Il Napoli trionfa per 4-1 contro l’Atalanta. Partita decisa già nella prima frazione, conclusa sul punteggio di 4-0 per gli azzurri. La squadra di Gattuso ha giocato una partita perfetta togliendo qualsiasi punto di riferimento ai propri avversari. Una doppietta di Lozano, un gran sinistro da fuori di Politano e la prima gioia in azzurro di Osimhen hanno deciso la sfida del San Paolo. Nella ripresa un prevedibile calo di ritmi ha lasciato spazio alla rete degli ospiti con Lammers.