Napoli e Genoa stanno per tornare in campo dopo un primo tempo divertente, emozionante, dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Nel Napoli, è uscito Manolas per un problema fisico ed è entrato Maksimovic.

Appena iniziata la ripresa, il Napoli ha siglato il 2_0 con Zielisnki; il polacco ha preso palla a metà campo, ha fatto 40 metri palla al piede, ha allargato per Elmas che ha messo in mezzo, Osimhen ha prolungato di tacco per il tiro piazzato di Zielinski.

Il Napoli , dunque, parte forte e continua ad attaccare per chiudere la partita. Pochi minuti dopo, prima Lozano impegna Marchetti da fuori area, poi Di Lorenzo va vicino al gola su calcio d’angolo.