Il Napoli è avanti al Bentegodi al minuto 38: Arek Milik ha sbloccato il risultato, decima rete in campionato e terza in stagione contro l’Hellas per il polacco, bravo a sfruttare magistralmente il calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Matteo Politano.

Gara complicata per i partenopei, con i gialloblù aggressivi e pericolosi in un paio di occasioni.