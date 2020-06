Partita molto tattica, vivace in campo (considerando il periodo dell’anno), e occasioni da un lato e dall’altro. La Juventus compie tre tiri in porta su tre errori difensivi, due di questi di Callejon: Meret non si fa sorprendere. Dall’altro lato Insigne guida la carica con un palo su punizione e un tiro dal limite che impegna Buffon. Il portiere bianconero si supera anche su un tiro in piena area di Demme!