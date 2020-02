Gattuso: “Non penso al Barça, Brescia pericoloso. Ho novità su Ghoulam. Allan pronto, i tempi di Koulibaly”

Un benvenuto a tutti i lettori di MondoNapoli.it, sintonizzati su questa pagina per seguire in live la conferenza di Gattuso alla vigilia della sfida con il Brescia:

“La condizione della squadra? Molto buona, abbiamo lavorato bene. Con Allan tutto bene, l’avevo detto subito che non portavo rancore. Milik e Lozano stanno meglio”.

“Partita trappola con il Brescia? Non pensiamo al Barcellona, domani scenderà la squadra migliore. Non possiamo permetterci di pensare ad altro, finora il Napoli ha perso venti punti con le cosiddette piccole.

Mi aspetto un ambiente infuocato ed una squadra che giocherà con il coltello tra i denti”.

“Ghoulam? Sta lavorando, sta dando continuità al suo lavoro. Spero di rivederlo attivo come nelle ultime settimane”.

“Allan? E’ uno come tutti, non ci sono distinzioni, si è allenato bene ed è tornato in squadra. E’ un professionista”.

“Barcellona in difficoltà? Se loro sono in difficoltà..”

“Questione ammutinamento? E’ successo il cinque novembre, adesso dobbiamo giocare a calcio e basta”.

“Da calciatore sapevo non farmi distrarre dalla partita successiva più importante? Assolutamente si, pensavo solo a fare la partita corrente. L’unica cosa che non sopportavo era giocare dopo la Juve quando eravamo a pari punti”.

“Numeri positivi fuori casa? Non mi interessa, preferisco giocare in casa sempre. I brutti risultati sono stati una questione di testa, non di ambiente. Al San Paolo siamo stati incapaci ad ‘annusare’ il pericolo quando stava arrivando, giocavamo a campo aperto a prescindere”.

“Koulibaly? Bisogna vedere i pareri medici, ha ancora dell’edema. Ho preferito lasciarlo a casa, fermarlo una decina di giorni e poi vedremo insieme a lui se si sentirà in condizione”.

“Non so come giocherà il Brescia domani, ma mi aspetto una partita come quella a Cagliari. E’ una squadra che lascia due/tre giocatori sempre in avanti, dobbiamo stare attenti a non lasciare campo e a leggere bene le loro intenzioni offensive. Mi aspetto grande attenzione”.

“A meno che non parlino tra di loro, i calciatori nello spogliatoio non parlano che di Brescia e basta. Il Barcellona adesso è fuori dalla nostra mente, ne inizieremo a parlare da sabato mattina; i ragazzi sono molto motivati”.

“Elmas esterno non è il suo ruolo? In Nazionale gioca allo stesso modo, parte da dentro e poi si allarga. Il macedone ha le qualità per fare l’esterno ma non l’ho inventato io anzi, a lui fa piacere. Tuttavia, non vi nego che per me sarà un grande mezz’ala”.

“Politano? Deve migliorare sulla copertura palla, fare in modo di non rendersi sempre prevedibile e – preferibilmente – tornare a chiudere in fase difensiva”.

“Dualismo tra i portieri? Non mi interessa, faccio delle scelte che esulano da questioni di simpatia o antipatia.

Non sono aziendalista, ho bisogno e necessità di mettere i calciatori al posto giusto e nel momento giusto. Le scelte sono di campo, fatte in buona fede”.

“Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Io adesso il bicchiere non lo vedo proprio. Sono dell’idea che le partite si vincano in settimana, non la domenica”.